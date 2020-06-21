"تعليم البرلمان": امتحان الثانوية العامة في مستوى الطالب المتوسط

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:52 م
الدكتور سامي هاشم
الدكتور سامي هاشم
عبداللطيف هيبة
قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة على تواصل تام وانعقاد دائم على جروب الواتس آب الخاص بالأعضاء لمتابعة إجراءات امتحانات الثانوية العامة والتي بدأت اليوم الأحد، مؤكدًا أن اللجنة لم تصلها أي شكاوي قبل أو بعد إجراء الامتحان.

وأشاد "هاشم" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم خلال أول أيام الامتحانات، وحرص المدارس على تنفيذ كافة الإجراءات، والسير على النهج المطلوب، مشيرًا إلى أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وأن جميع الطلاب كانوا سعداء بالامتحان.

وتوجه رئيس لجنة التعليم، بالشكر لأولياء الأمور على التزامهم بحضور أبنائهم في الثامنة صباحًا واستجابتهم لجميع التعليمات الاحترازية خاصة أول أيام الامتحانات في ظل الظروف التي تمر بها الدولة بسبب فيروس كورونا، مناشدا أولياء الأمور بعدم التجمع أمام المدارس والعودة إلى منازلهم عقب دخول أبنائهم اللجان، لأنه قد يتسبب ولي أمر لم تظهر عليه أعراض الفيرس في نقل العدوى إلى الآخرين، لذلك يجب أن نكون حذرين من التجمعات خوفًا على صحتكم وصحة ابنائكم.

وأضاف الدكتور سامي هاشم قائلا: "الدولة خايفة على ولادكم، وقامت بإلغاء الفترة الثانية حتى لا يتجمع الطلاب بين المادتين، لأنهم خايفين عليهم زي مانتو خايفين على ولادكم، علشان كده ياريت نلتزم بالاجراءات الاحترازية ومنتجمعش أمام المدارس".

اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب لجنة التعليم بوابة الفجر امتحان الفجر الطالب الثانوية العامة

أخبار تهمك

أول أزمة بين الأهلي وفايلر بسبب الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفاجئ حسام عاشور بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ يوم

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 6 ساعات

صراع الحذاء الذهبي.. تعرف على ترتيب الهدافين في أوروبا

منذ ساعة و نصف

أخر تطورات صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

منذ ساعة الا ربع

بالفيديو.. أسامة كمال يفجر مفاجأة بشأن تمويل سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

بأوامر رئاسية.. 5 تحركات لتوفير أدوية كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موافقة رسمية على تجربة أول علاج مصري لفيروس كورونا (انفراد)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

منذ 43 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"كلنا في رعب".. وزير التعليم: "بقيس حرارتي كل 5 دقائق" (فيديو)

رسميا.. "التعليم" ترد على مطالب عقد اختبارات قدرات للثانوية العامة

وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: "ذاكروا متبقي أسبوعين.. ولا تغيير في القرار" (فيديو)

برلمانية: لا نية لدى الحكومة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

3 سيناريوهات تنتظر امتحانات الثانوية العامة.. تعرف عليها (فيديو)

الأزهر: أسئلة الثانوية لن تتجاوز المقرر حتى 15 مارس

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:20 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

07:59 م

عاجل.. موافقة رسمية على تجربة أول علاج مصري لفيروس كورونا (انفراد)

04:34 م

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

03:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!