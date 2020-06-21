أحمد جمال يطرح أغنيته الجديدة "جيل بطل"



أغنية "جيل بطل" من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.



وقال المطرب أحمد جمال، مؤخرا فى تصريحات صحفية انه سعيد جدا بالغناء لأبطال مصر المشاركين في أوليبياد طوكيو 2021 بأغنية " جيل بطل " التي تخاطب أيضا الجيل الحالي بشكل عام والذى شاهد خلال آخر ١٠ سنوات من حياته الكثير من المشكلات.



وأضاف: أنه يتمنى تقديم أغنية بشكل مناسب، وبصورة تحفيزية للشباب وأبطال مصر، كما يتمنى عودة مصر بالكثير من الميداليات من اليابان، لتزيد انتصارات الشعب المصرى.







طرح المطرب أحمد جمال، أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان"جيل بطل"، وذلك عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".