أحمد جمال يطرح أغنيته الجديدة "جيل بطل"
الأحد 21/يونيو/2020 - 07:51 م
نور طلعت
طرح المطرب أحمد جمال، أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان"جيل بطل"، وذلك عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".
أغنية "جيل بطل" من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.
وقال المطرب أحمد جمال، مؤخرا فى تصريحات صحفية انه سعيد جدا بالغناء لأبطال مصر المشاركين في أوليبياد طوكيو 2021 بأغنية " جيل بطل " التي تخاطب أيضا الجيل الحالي بشكل عام والذى شاهد خلال آخر ١٠ سنوات من حياته الكثير من المشكلات.
وأضاف: أنه يتمنى تقديم أغنية بشكل مناسب، وبصورة تحفيزية للشباب وأبطال مصر، كما يتمنى عودة مصر بالكثير من الميداليات من اليابان، لتزيد انتصارات الشعب المصرى.
أغنية "جيل بطل" من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.
وقال المطرب أحمد جمال، مؤخرا فى تصريحات صحفية انه سعيد جدا بالغناء لأبطال مصر المشاركين في أوليبياد طوكيو 2021 بأغنية " جيل بطل " التي تخاطب أيضا الجيل الحالي بشكل عام والذى شاهد خلال آخر ١٠ سنوات من حياته الكثير من المشكلات.
وأضاف: أنه يتمنى تقديم أغنية بشكل مناسب، وبصورة تحفيزية للشباب وأبطال مصر، كما يتمنى عودة مصر بالكثير من الميداليات من اليابان، لتزيد انتصارات الشعب المصرى.