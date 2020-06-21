بحبك يا أبي.. آسر ياسين يهنئ والده بيوم الأب العالمي

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:48 م
آسر ياسين
آسر ياسين
فايقة محمد عادل
شاركت النجم آسر ياسين جمهوره بصورة جديدة برفقة والداه ، احتفالا باليوم العالمي للأب ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق آسر علي الصورة التي جمعته بوالده قائلا : اليوم العالمي للأب ، بحبك يا أبي.

وعلق الكثير من متابعيه مع الصورة وعلق النجم مصطفي درويش قائلا : ربنا يخليهولك ، وشادي الفونس وعلق : ربنا يخليكم لبعض يا صاحبي.

جدير بالذكر أن اسر ياسين شارك مؤخرا بمسلسل ب 100 وش وتدور قصته حول تقمص نيللي كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمي، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

ويقوم ببطولة مسلسل "بـ100 وش"، النجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين، ولاقى الجمهور ردود فعل واسعة بسبب الكوميديا والتلقائية بين الثنائي، حيث تجسد نيلي كريم شخصية مختلفة عن المسلسلات الماضية.

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