"الداخلية" السعودية تنشر جدول تصنيف المخالفات وعقوباتها

نشرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، جدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا والعقوبات المقررة.





وأوضحت الوزارة أن عقوبة التجمع العائلي 10 آلاف ريال، والتجمع غير العائلي 15 ألف ريال، والتجمعات للأغراض الاجتماعية 40 ألف ريال، وتجمعات العمال 50 ألف ريال، وتجمعات المتسوقين 5 آلاف عن كل شخص.





كما أن عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات هي الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال، وعند التكرار مضاعفتها مع إغلاقها لمدة 3 أشهر، وعند تكرارها مرة ثالثة سيتم مضاعفة العقوبة وإغلاق المنشأة لـ6 أشهر وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.





ويذكر أن صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه إلحاقا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ السادس والعاشر من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير " البروتوكولات" الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها.

وأوضح المصدر أن البروتوكولات" الوقائية التي يمكن الاطلاع عليها تشمل التالي:ـ



