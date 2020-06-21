"الداخلية" السعودية تنشر جدول تصنيف المخالفات وعقوباتها
الأحد 21/يونيو/2020 - 06:48 م
الفجر السعودي
نشرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، جدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا والعقوبات المقررة.
وأوضحت الوزارة أن عقوبة التجمع العائلي 10 آلاف ريال، والتجمع غير العائلي 15 ألف ريال، والتجمعات للأغراض الاجتماعية 40 ألف ريال، وتجمعات العمال 50 ألف ريال، وتجمعات المتسوقين 5 آلاف عن كل شخص.
كما أن عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات هي الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال، وعند التكرار مضاعفتها مع إغلاقها لمدة 3 أشهر، وعند تكرارها مرة ثالثة سيتم مضاعفة العقوبة وإغلاق المنشأة لـ6 أشهر وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.
ويذكر أن صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه إلحاقا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ السادس والعاشر من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير " البروتوكولات" الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها.
وأوضح المصدر أن البروتوكولات" الوقائية التي يمكن الاطلاع عليها تشمل التالي:ـ
بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية
بروتوكولات صالونات التجميل
بروتوكولات القطاع العام
بروتوكولات المساجد
بروتوكولات قطاع التعدين
بروتوكولات قطاع المقاولات
بروتوكولات قطاع المقاولات – المشاريع القائمة
بروتوكولات الطيران الداخلي والدولي
بروتوكولات الحافلات داخل المدن
بروتوكولات الحافلات بين المدن
بروتوكولات عبارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع
بروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية
بروتوكولات أسواق النفع العام
بروتوكولات مرافق الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة وما في حكمها)
بروتوكولات المركبات المستأجرة (تأجير السيارات)
بروتوكولات سيارات الأجرة والنقل المشترك
بروتوكولات الخدمات البريدية واللوجستية
بروتوكولات دور الإيواء الاجتماعية
بروتوكولات المزارع والبيوت المحمية
بروتوكولات المصانع
بروتوكولات الكهرباء
بروتوكولات قطاع البترول والبتروكيماويات والغاز
بروتوكولات الأعمال الإدارية والمكتبية
بروتوكولات المطاعم والمقاهي
بروتوكولات العمالة المنزلية (بنظام الساعة)
بروتوكولات القطارات
بروتوكولات التوصيل المنزلي
بروتوكولات الصالات والمراكز الرياضية
بروتوكولات التدريبات الرياضية
بروتوكولات المباريات الرياضية
بروتوكولات دور السينما
البروتوكولات الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة
البروتوكولات الصحية للأماكن الترفيهية المغلقة
بروتوكولات الأنشطة الرياضية البرية والهوائية
بروتوكولات الأنشطة والرحلات البحرية
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد استمرار الجهات المختصة في متابعة التزام الجهات بتطبيق البروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين ،
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