تنخفض 4 درجات.. تعرف عى درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:54 م
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها الصادر اليوم، الأحد الموافق الـ21 من يونيو الجاري، درجات الحرارة المتوقعة غدًا وحالة الطقس في جمهورية مصر العربية.

درجات الحرارة وحالة الطقس غدا

وتتوقع الأرصاد أن يشهد غدًا الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

درجات الحرارة تنخفض 

وقالت الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا وحالة الطقس

وفيما يتعلق بحالة الطقس ودرجات الحرارة ليلًا، فتتوقع الأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتتدل .

درجات الحرارة اليوم

وساد جمهورية مصر العربية طقس شديد الحرارة وارتفعت درجات الحرارة في القاهرة إلى 40 درجة، والتي تزامنت مع وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة ، وشهدت السواحل الشمالية الغربية طقس شديد الحرارة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، يكون الطقس حار على السواحل الشمالية الشرقية، ويشهد شمال  وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين

القاهرة       36   22 

الإسكندرية   29   20 

مطروح     28    19  

سوهاج      42   25 

قنا           43    28    

أسوان       44    29 
 

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