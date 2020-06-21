1.20 % ارتفاع التضخم في الأدن بالأشهر الخمسة الأولى

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك "التضخم " للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 20 .1 بالمئة، وصولا إلى النقطة 3 .100 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 والبالغة 1 .100 نقطة.





أما على المستوى الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر مايو من العام الحالي بنسبة 22 .1 بالمئة، حيث وصل إلى نقطة 4 .100 مقابل 6 .100 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري.





وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر مايو من العام الحالي بنسبة 65 .0 بالمئة، حيث بلغت 4 .100 مقابل 1 .101 في شهر أبريل الماضي.





أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر مايو من العام الحالي (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل)، فقد بلغ 5 .68 مقابل 6 .67 خلال نفس الشهر من العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً نسبته33 .1 بالمئة .





وعلى المستوى التراكمي، ارتفع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 24 .1 بالمئة، حيث بلغ 3 .68 مقابل5 .67 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.