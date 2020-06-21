بصورة عارية..أحمد الفيشاوي يثير الجدل مرة أخرى

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:58 م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
مي مرسي
ظهر الفنان أحمد الفيشاوي في صورة جديدة له وهو عاري وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفديوهات "إنستجرام".

وكتب "الفيشاوي" تعليقا على الصورة قائلا "صباح الخير"، وتفاعل الجمهور من خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها "كفاية تاتو"،"الفيشاوي الجامد"،"صباح النور".

واعتاد الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة جمهور بصور عجيبة والتي يظهر فيها دائما بمظهر عاري ويظهر فيه التاتو الذي ينتشر بجسده.

يذكر أن آخر أعمال الفنان "الفيشاوي" مشاركته في فيلم "أولاد رزق 2" بجانب عدد من الفنانين منهم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وأحمد داوود.

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