روني يتغنى بمحمد صلاح ويقارنه برونالدو

صرح نجم مانشستر يونايتد الأسبق وديربي كاونتي الحالي الإنجليزي واين روني، بأن أسلوب لعب الفرعون المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، يشبه دوره بزميله السابق كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي.





وقام روني بمقارنة بين تأثير محمد صلاح مع ليفربول بما كان يفعله رونالدو مع اليونايتد، حتى رحيله في صيف 2009 إلى ريال مدريد، بجانب اختياره الفرعون في تشكيل الريدز المثالي.





وخلال حديثه في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أشاد بقدرات صلاح قائلا: "محمد صلاح بدأ بالقيام بنفس الدور الذي كان يفعله رونالدو مع مانشستر يونايتد، كريستيانو لم يكن يشارك في النواحي الدفاعية مع مانشستر يونايتد وكان يفضل البقاء في المناطق الهجومية".





وأضاف: "لكن رونالدو كان يشكل خطورة دائمة على دفاعات المنافسين، لذلك إذا كنت مدافعا أو لاعب وسط فأنت تشعر بالخوف منه إذا كانت هناك هجمة مرتدة على مرمى فريقك".





وكان اختيار روني للتشكيل التاريخي لنادي ليفربول كالتالي:





حراسة المرمى: أليسون.





الدفاع: روبرتسون، فان دايك، كاراجر، أرنولد.





الوسط: جيرارد، تشابي ألونسو.





الوسط الهجومي: ماني، فيرمينو، محمد صلاح.





الهجوم: لويس سواريز.