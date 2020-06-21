عاجل.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي عقب فقدان والدتها الوعي

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:50 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
علقت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي على ما تم تداوله حول تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي وتعليق جهاز التنفي الصناعي لها، من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وذكرت في المنشور قائلة "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا"،وذلك عقب ظهور نتائج المسحة الجديدة بأيام قليلة والتي ظهرت إيجابية.

وكان ينتظر الأطباء ظهور نتائح المسحة سلبية عقب حقنها ببلازما المتعافيين ولكنها لم تؤثر برجاء الجداوي،ومن المقرر نقل الفنانة رجاء الجداوي إلى أحد المستشفيات الخاصة لعلاج نقص الأكسجين في الدم إذا انحصر الفيروس بجسدها.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد وتم نقلها إلى مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية في فجر أول ايام عيد الفطر المبارك

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