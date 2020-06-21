فرمان نهائي.. حميد أحداد يحسم موقفه من العودة للزمالك

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
حسم المغربي حميد أحداد نجم نادي الزمالك والمعار إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي المغربي موقفه النهائي من العودة إلى صفوف الأبيض الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن إعارة أحداد مع الرجاء من المفترض أن تكون قد انتهت وكان الزمالك قد منح النادي المغربي مهله لشراء عقد اللاعب حتى ١٥ يونيو الماضي وهذه المهلة انتهت وبالتالي من المفترض أن يعود اللاعب إلى ناديه.

وكشفت الصحيفة أن حميد أحداد لن يعود إلى الزمالك وسيكمل المباريات مع نادي الرجاء حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتشار فيروس كورونا في العالم وتعطيل النشاط الرياضي هو من أجبر كل اللاعبين على البقاء مع الأندية المعارين لها حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد أنه لا يمانع في بيع حميد أحداد في الميركاتو الصيفي المقبل ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.

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