وفاة احمد راضي إثر إصابته بفيروس كورونا واتحاد الكرة يقدم واجب العزاء

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:23 م
احمد راضي
احمد راضي
احمد راضي | قدّم الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد الموافق 21/6/2020، واجب العزاء إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم وأسرة وجماهير الكرة العراقية في وفاة أحد نجوم كرة القدم العربية والعراقية على مدار تاريخها النجم أحمد راضي، سائلين الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له وسيكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الشباب والرياضة العراقية قد أعلنت وفاة اللاعب العراقي احمد راضي، في بيان لها قالت فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. إن الابرار لفى نعيم.. صدق الله العظيم.. احمد راضي في ذمة الله.. بقلوب مفجوعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي الملاك المتقدم وموظفو وزارة الشباب والرياضة نجم الكرة العراقية اللاعب الدولي السابق احمد راضي الذي غادرنا اليوم إلي رحمة الله عند مليك مقتدر عقب اصابته بجائحة كورونا.. رحم الله الفقيد بواسع رحمته والهم أهله ومحبيه وجمهوره الصبر والسلوان.. وإنا الله وإنا إليه راجعون"، حسبما نقلته شبكة "CNN" الإخبارية.

جدير بالذكر أن احمد راضي، البالغ من العمر 56 عامًا، دخل المستشفى بالعاصمة العراقية، بغداد، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الـ13 من يونيو الجاري، ونجم الكرة العراقية احمد راضي سطع اسمه فى الثمانينيات حيث كان أول لاعب عراقى يسجل هدفًا في بطولة كأس العالم 1986 واختير كأفضل لاعب آسيوي لعام 1988.

وحرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تقديم واجب العزاء ونعى احمد راضي لاعب منتخب العراق السابق الذي وافته المنية صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا الخطير، الذي تسبب فى وفاة وإصابة العديد من الأشخاص.

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