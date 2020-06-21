'الوطنية للإعلام' تشكر فريق عمل تغطية تفقد الرئيس السيسي المنطقة الغربية

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:22 م
ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتقدير لكافة فرق عمل التغطية الإعلامية لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمنطقة الغربية بسيدي براني؛ حيث قامت فرق العمل ببذل جهود كبيرة بتجهيز معدات التغطية في ةربع وعشرون ساعة، من كاميرات وسيارات الإذاعة الخارجية، وما جرى من استعدادات للقيام بأعمال التغطية الإعلامية، بتوفير كل الإمكانيات الفنية والهندسية لخروج التغطية بشكل متميز.

وأثني حسين زين علة المهنية والاحترافية المعهودة لأبناء الوطنية للإعلام، من قطاعي الأخبار والهندسة، من كل عناصر العمل مذيعين ومخرجين ومراسلين ومهندسين وفنيين وعمال وسائقين، مؤكدًا أن جميعهم على قدر المسؤولية، نتمنيًا لهم المزيد من التميز والإبداع والنجاح.

وأكد حسين زين استمرارية دور الإعلام الوطني في إظهار صورة مدى الكفاءة العالية والقوة، والتحديث في جيش مصر العظيم، وتغطية استعدادات وتجهيزات حماة البوابة الغربية لأمن مصر القومي، في رسالة طمأنة المواطنين المصريين، بأن لديهم جيشًا قويًا يحمي أرضهم، ويصون مصالحهم وأمنهم القومي.

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