'الوطنية للإعلام' تشكر فريق عمل تغطية تفقد الرئيس السيسي المنطقة الغربية

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتقدير لكافة فرق عمل التغطية الإعلامية لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمنطقة الغربية بسيدي براني؛ حيث قامت فرق العمل ببذل جهود كبيرة بتجهيز معدات التغطية في ةربع وعشرون ساعة، من كاميرات وسيارات الإذاعة الخارجية، وما جرى من استعدادات للقيام بأعمال التغطية الإعلامية، بتوفير كل الإمكانيات الفنية والهندسية لخروج التغطية بشكل متميز.





وأثني حسين زين علة المهنية والاحترافية المعهودة لأبناء الوطنية للإعلام، من قطاعي الأخبار والهندسة، من كل عناصر العمل مذيعين ومخرجين ومراسلين ومهندسين وفنيين وعمال وسائقين، مؤكدًا أن جميعهم على قدر المسؤولية، نتمنيًا لهم المزيد من التميز والإبداع والنجاح.



