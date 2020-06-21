مجلس جامعة المنصورة يعلن جوائز أفضل قسم علمي وأفضل عالم مغترب





الجدير بالذكر أن الدكتورة سناء السيد مثلت جامعة المنصورة وشاركت فى العديد من المحافل الدولية فى علم الحفريات وشاركت بالعديد من الأوراق البحثية الهامة فى علم الحفريات.



وتمكن الفريق الطبي بمبنى الباطنة الخاصة المخصصة لعزل وعلاج حالات الاصابة بفيروس كورونا بمستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة من تركيب منظم دائم لضربات القلب باستخدام جهاز الاشعة النقال والاشعة الالتراسوند التليفزيونيه لمريضة تعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية واضطراب بضربات القلب بعد توقف منظم ضربات القلب عن العمل.



وتم التدخل السريع من شباب الاطباء ونجحوا في تركيب منظم ضربات القلب الدائم مما ادي الي انقاذ حياه المريضه وانتظام ضربات القلب وعلاج الهبوط الحاد في الدورة الدموية.



ويعد هذا التدخل هو الاول من نوعه بمستشفيات العزل حيث يحتاج هذا التدخل الخبرة الكافية في مجال القلب والاوعية الدموية ويحتاج الي تجهيزات كاملة للقسطره القلبية والاشعه التداخلية.



و يضم الفريق الطبي الدكتور اسلام شرف قسم القلب، الدكتور أحمد العجمى قسم الاشعة،. الدكتور محمود جاد قسم التخدير، الدكتورة مروة غانم قسم الصدرية، وفريق فنيي الاشعة وهيئة التمريض.





عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.وخلال الإجتماع أعلن الدكتور أشرف طارق حافظ نائب ريس الجامعة للدراسات العليا والبحوث عن نتيجة جائزة افضل قسم علمي بالجامعة لعام 2019م، حيث فاز كل من الأقسام التالية في مجال العلوم الطبية: قسم الكيمياء الدوائية بكلية الصيدلة، وفي مجال العلوم الأساسية: قسم أمراض النبات بكلية الزراعة.كما تم الإعلان عن نتيجة جائزة أفضل عالم مغترب من الجامعة لعام 2019، حيث فاز بالجائزة الدكتور أحمد محمد حسين القناوى المدرس بقسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية بالجامعة.كما واق المجلس على قبول التبرع من عادل عرفة بمبنى لوحدة زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى.وعلي صعيد آخر تم اختيار الدكتورة سناء السيد بمركز الحفريات بجامعة المنصورة ضمن أهم الشخصيات النسائية في العالم.كما اختيرت الدكتورة سناء السيد نائب مدير مركز الحفريات بكلية العلوم بجامعة المنصورة من ضمن اهم الشخصيات النسائية في العالم وتم سرد قصص نجاح هذه الشخصيات في كتاب يحكي تجاربهم العلمية والبحثية وتحدياتهم في علم الحفريات الفقارية، كما وضعت صورتها وهي تنقب في صحراء الفيوم ضمن صور غلاف الكتاب والذى تم اصداره من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الشهيرة.