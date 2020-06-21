الإمارات تتقدم مركزين بمؤشر " كيرني" للثقة في الاستثمار الأجنبي

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ 19 عالميا في مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر 2020 الصادر عن شركة كيرني محققة صعودا من المركز 21 الذي بلغته في آخر إصدار من المؤشر عام 2017.

يعكس تصنيف الدولة الشعور الإيجابي لدى المستثمرين استنادا إلى الالتزام الحكومي القوي بالتنوع الاقتصادي والابتكار والبنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال وغير ذلك.

و ساهمت السياسات الحكومية الإيجابية التي تم تنفيذها في عام 2019 في جعل الإمارات واحدة من أكثر الوجهات الأجنبية جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم ومن بين هذه السياسات .. إقرار الملكية الأجنبية بنسبة 100% في 13 قطاعا من القطاعات الاقتصادية من بينها التصنيع والزراعة والطاقة المتجددة وكذلك النشاط القوي في قطاع التكنولوجيا الذي يحل في المرتبة التالية بعد شركة " أوبر " الأمريكية لمشاركة المركبات التي استحوذت على شركة كريم نتوركس لخدمة حجز السيارات عبر الإنترنت مقابل3.1 مليار دولار.

و قال رودولف لومير، شريك في معهد التحولات الوطنية، في شركة كيرني الشرق الأوسط في تعليقه على المركز الذي أحرزته الإمارات : "يحقق التزام الإمارات العربية المتحدة بالحوكمة الرشيدة والابتكار والبنية التحتية وبيئة الأعمال في الوقت الحالي أرباحا واضحة في مدى جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.. مثمنا الاستجابة الفعالة للغاية من قبل الإمارات للأزمة الراهنة التي يشهدها العالم.. وتوقع أن تستفيد الإمارات في هذا الشأن أيضا من دخول اتفاق التجارة الحرة للقارة الأفريقية /AfCFTA/ حيز التنفيذ من خلال توفر فرص تجارية جديدة مع الدول الأفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤشر هذا العام لم يتضمن سوى ثلاثة أسواق ناشئة هي الصين والبرازيل والإمارات العربية المتحدة .

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