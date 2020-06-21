"الفجر" تهنئ معاون قسم الأميرية لتعيينه وكيلا للنائب العام

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر
تهنئ أسرة جريدة "الفجر" النقيب "إسلام أبو الخير" معاون مباحث الإميرية سابقا، لتعينه وكيلا للنائب العام لدفعة عام ٢٠٢٠، وتتمنى له مزيد من النجاح والتقدم

وبهذه المناسبة استهل المستشار عمر مروان كلمته بتهنئة معاوني النيابة العامة الجدد، وحثهم على العمل الجاد، لتبقى دور العدالة ملجأ لكل مظلوم، وسنداً لكل ضعيف.

وطالب الوزير من معاوني النيابة الجدد، النأي بأنفسهم عن أية شائبة مهما صغرت، وأوصى كل منهم ببذل أقصى جهد لإتقان العمل والاطلاع المستمر لتجديد المعلومات، والحرص على توطيد علاقات الاحترام والتقدير والتعاون المتبادل فيما بينهم وبين زملائهم و رؤسائهم، وبذل جل طاقتهم في خدمة بلدهم.

وتتمنى وزارة العدل لأعضاء النيابة العامة الجدد التوفيق والسداد لخدمة منظومة العدالة.

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