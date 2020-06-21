تطورت الحالة الصحية لداليا البحيري

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كشف رجل الأعمال حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري، تطورت حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المنتشر في العالم.



ونشر منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "النهاردة اليوم الثامن من بداية العلاج، عارف انه لسة بدري اني اقول كويس أو تعبان، لأن الفيروس بصراحة غدار وبيقلب في ثانية...بس مش بدري خالص اني اقول الحمد لله اني غرقان في كرم ربنا و فضله"





وأضاف"اعرف ان كل الناس دي هتسأل عليا كل كام يوم و بعضهم و الله كل يوم، كنت رحت الصين من زمان اخدت الكورونا بنفسي و رجعت .. تليفوني انا و داليا و الولاد و أختي طول الوقت بيرن، ايه كل الحب دة.



وتابع "حسن قائلا : "ايه الحلاوة و الجدعنة اللي انتوا فيها دي، ربنا ما يحرمني منكم بجد...لسة فيها حاجة حلوة".





يشار إلي أن الفنانة داليا البحيري، كانت أعلنت عن إصابة زوجها بفيروس كورونا، وخضوغها هي ايضا للتحاليل ولكنها سلبية.