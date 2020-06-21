الأردن تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1033 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 17 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 720 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,975 مليون إصابة، بينهم أكثر من 467 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,775 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس الأردن

أخبار تهمك

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ يوم

بأوامر رئاسية.. 5 تحركات لتوفير أدوية كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موافقة رسمية على تجربة أول علاج مصري لفيروس كورونا (انفراد)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

منذ أقل من ساعة

بعد وفاة "ماما سناء" بسبب الإهمال.. محافظ البحيرة يُحيل مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين للتحقيق

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل| أول رد من رئيس الثانوية العامة على صور "الغش الجماعي"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يفاجئ حسام عاشور بقرار جديد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بالفيديو.. أسامة كمال يفجر مفاجأة بشأن تمويل سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة الأردنية تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصحة المغربية تسجل 112 حالة تعافي جديدة وحالتي وفاة

الأردن يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسائقين على الحدود

وزارة الصحة الأردنية تسجل ١٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الأردنية تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:20 م

عاجل.. فقدان رجاء الجداوي الوعي وتدهور حالتها الصحية

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

03:10 م

عاجل.. موافقة رسمية على تجربة أول علاج مصري لفيروس كورونا (انفراد)

04:34 م

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

11:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!