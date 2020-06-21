جلسة حاسمة مع أندية كرة اليد تمهيدا لعودة النشاط

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:03 م
هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد
هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد
الفجر الرياضي
يجتمع يوم الإثنين، مسئولو الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة  هشام نصر مع ممثلي أندية المحترفين لحسم مصير الدوري ووضع أسس المرحلة المقبلة والتجهيز والإعداد للمستقبل .

وأوضح  مؤمن صفا أمين الصندوق أن الإتحاد أبلغ الأندية بأهمية هذا الاجتماع بعد فترة تجمد عاشها الاتحاد كما حال العالم أجمع  خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا ، وأنه من المقرر أن يحسم الاجتماع  مصير بطولة دوري المحترفين بعدما قرر في السابق إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم الحالي ، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين.

وأشار صفا الى أن الإتحاد يخطط علي اكثر من جانب ابرزها التخطيط لمونديال اليد التي تستضيفه مصر يناير من العام المقبل ، وأن الهدف الأهم حاليا الذي يتصدر المشهد هو خارطة طريق المنتخب الأول وتجهيزه للاختبار الكبير في المونديال خاصة أن البطولة علي أرضنا وبين جماهيرنا ولمنتخبنا الوطني بطل افريقيا سمعته العالمية والقارية   وله طموحه الخاص في كأس العالم .

وأوضح أمين صندوق الاتحاد أن مجلس الإدارة سيضع كل المعطيات أمام الأندية لاتخاذ القرار المناسب والذي لا يتعارض مع المصلحة العامة للجميع وفي مقدمتها المنتخب الوطني الأول ..

كما سيناقش الاجتماع  الإجراءات الاحترازية  لمواجهة الكورونا وكيفية تطبيقها لضمان عبور أمن للأزمة باذن الله ، واختتم الكابتن مؤمن صفا تصريحاته بالتأكيد علي أنه تم إخطار الأندية بأنه من لن يحضر سيعتبر موافق علي جميع قرارات الأغلبية.

تجدر الإشارة إلي أن اتحاد كرة اليد عقد سلسلة اجتماعات خلال الفترة الماضية  واعد سيناريوهات مختلفة 
لمواجهة كل الاحتمالات واهم أولوياته المصلحة العامة ومصلحة المنتخبات الوطنية



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