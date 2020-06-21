تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:03 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال
يسعى النادى الأهلى لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي المعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم بالبقاء أو الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة .

ويرغب مسؤولي القلعة الحمراء فى شراء عقد رمضان صبحي من هيدرسفيلد الا أن النادى الانجليزي يطلب مبلغ كبير يصل ل 9 ملايين جنيه استرليني قبل أن يتم تخفيضه فى المفاوضات الا 6 مليون جنيه استرليني وهو ما يرفضه الأهلي بسبب المغالاة.

ويرغب الأهلي فى شراء رمضان صبحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة خاصة انه أحد الركائز الأساسية في تشكيل رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

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قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر تصعيد 3 لاعبين شباب للمران مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء الثلاثي هم محمد فخري وشادى رضوان ومحمد شكري مواليد 99 وضمن المواهب البارزة مع الفريق الأحمر وقطاع الناشئين .

ويستعد الاهلي للعودة للتدريبات خلال الأيام القادمة بعد اقتراب عودة النشاط الرياضي خلال الشهر القادم بعد فترة توقف دامت لثلاث أشهر .

وكان رينيه فايلر قد غادر لسويسرا خلال الأيام الماضية على أن يعود خلال الفترة القادمة لقيادة الفريق .

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