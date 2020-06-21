برفقة والداها.. فيريال يوسف تحتفل بالعيد العالمي للأب
الأحد 21/يونيو/2020 - 06:14 م
فايقة محمد عادل
يحل اليوم العيد العالمي للأب ، ولذلك احتفلت به الفنانة التونسة فريال يوسف ، بتوجيه رسالة لوالداها.
وعبرت عن حبها الشديد له بنشر ڤيديو يجمعها داخل سيارتها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلقت فريال علي الڤيديو قائلة : حب أب سعيد لرجل حياتي.
ويذكر أن آخر أعمال فريال يوسف، فيلم "محمد سعد"، الذي شاركت به خلال عيد الفطر، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة محمد سعد.
وعبرت عن حبها الشديد له بنشر ڤيديو يجمعها داخل سيارتها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلقت فريال علي الڤيديو قائلة : حب أب سعيد لرجل حياتي.
ويذكر أن آخر أعمال فريال يوسف، فيلم "محمد سعد"، الذي شاركت به خلال عيد الفطر، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة محمد سعد.