برفقة والداها.. فيريال يوسف تحتفل بالعيد العالمي للأب

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يحل اليوم العيد العالمي للأب ، ولذلك احتفلت به الفنانة التونسة فريال يوسف ، بتوجيه رسالة لوالداها.



وعبرت عن حبها الشديد له بنشر ڤيديو يجمعها داخل سيارتها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وعلقت فريال علي الڤيديو قائلة : حب أب سعيد لرجل حياتي.



ويذكر أن آخر أعمال فريال يوسف، فيلم "محمد سعد"، الذي شاركت به خلال عيد الفطر، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة محمد سعد.

