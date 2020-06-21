برفقة والداها.. فيريال يوسف تحتفل بالعيد العالمي للأب

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يحل اليوم العيد العالمي للأب ، ولذلك احتفلت به الفنانة التونسة فريال يوسف ، بتوجيه رسالة لوالداها.

وعبرت عن حبها الشديد له بنشر ڤيديو يجمعها داخل سيارتها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت فريال علي الڤيديو قائلة : حب أب سعيد لرجل حياتي.

ويذكر أن آخر أعمال فريال يوسف، فيلم "محمد سعد"، الذي شاركت به خلال عيد الفطر، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة محمد سعد.

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