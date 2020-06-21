هو ده الحب الحقيقي.. رامي صبري يحتفل بعيد ميلاد أبنائه

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أحتفل الفنان رامي صبري، بعيد ميلاد أبنائه علي وعمر، موجه لهما رسالة خاصة يعبر عن حبه الشديد لهما.



ونشر صور لهما عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلق على الصورة قائلا "هتفضل طول عمرك بتهتم بنفسك وتحب نفسك لحد أما ولادك يجو الحياة هتبتدي تهتم وتحب فيهم أكتر من نفسك، هو ده الحب الحقيقي بعد حب أبوك وأمك".





وأضاف "كل سنة وأنتم بخير وطيبين وربنا يقدرني وأقدر أخليكم أحسن اتنين في كل حاجة بحبكم أكتر من نفسي برنس على برنس عمر".







يشار إلي أن أخر أعمال الفنان رامي صبري، أغنية" غريب الحب "تتر مسلسل" فرصة ثانية "للنجمة ياسمين صبري، الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.