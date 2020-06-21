سانشيز يشيد بعقلية مدربه كونتي مع إنتر ميلان

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:31 م
سانشيز
سانشيز
وكالات
أشاد التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم إنتر ميلان، بمديره الفني أنطونيو كونتي، مشددًا على أن عقليته تهدف إلى الفوز دائمًا.

وقال سانشيز في تصريحات تقلها موقع "توتو ميركاتو": "لا أريد أن أخسر أبدًا ولا حتى في التدريبات، أشعر بالغضب عندما أهدر فرصة سهلة".

وأضاف: "كونتي؟ إنه يقدم لك أشياء جديدة عن كرة القدم، يشرح لك المباريات، إنها مهمة عميقة، وعقليته نسترشد بها جميعًا والتي تهدف إلى الفوز. إنه يبين لنا الطريق".

وحول استئناف مباريات الكالتشيو، صرح أليكسيس: "لدينا الفرصة لاستئناف اللعب، وممارسة الرياضة التي نحبها جميعًا حتى لو كنا نعلم أننا سنلعبها في ظروف مختلفة".

واختتم: "سنفعل كل شيء لنجعل أنفسنا مستعدين ونأمل أن نكون قادرين على منح جماهير الإنتر بعض الفرح".

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة نظيره سامبدوريا، مساء اليوم الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة 25 بالدوري الإيطالي، في اليوم الثاني للكالتشيو بعد قرار استئناف البطولة.

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