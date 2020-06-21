الخارجية اليونانية تعلن دعم جهود مصر في حل الأزمة بليبيا







وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حذر من تجاوز خط (سرت - الجفرة)، شرقي الأراضي الليبية، معتبرا تجاوزه "خط أحمر".





وأضاف السيسي: أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا، ومصر حرصت منذ بداية الأزمة الليبية على التنبيه لمخاطرها، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار".

وتابع: "كنا ولا نزال حريصون على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، وطالبنا بوضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية، ونعمل على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية الأزمة".

أعلنت اليونان، اليوم الأحد، دعمها للجهود المصرية لحل الأزمة بالاراضي الليبية، مشدده على أهمية نزع السلاح من المليشيات ووقف إطلاق النار وبدأ حوار شامل لحل سياسي.وكانت قد رحبت اليونان بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "إعلان القاهرة"، لحل الأزمة الليبية مؤكدة عزمها على المساهمة في تحقيق السلام.ودعت اليونان لانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا والمرتزقة ونزع سلاح المليشيات وإجراء حوار من أجل الوصول لحل سياسي شامل.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت واشنطن على ‏دعمها للجهود التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة لمفاوضات أممية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن "تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بشأن ليبيا، تعكس أهمية العمل على وقف إطلاق النار في ليبيا"، مضيفة أن "واشنطن ‏تدعم الجهود التي أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات أممية"، لافتة إلى أن "استقرار ليبيا يتم من خلال وقف النار والبدء بعملية سياسية".