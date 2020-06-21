الخارجية اليونانية تعلن دعم جهود مصر في حل الأزمة بليبيا

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر

أعلنت اليونان، اليوم الأحد، دعمها للجهود المصرية لحل الأزمة بالاراضي الليبية، مشدده على أهمية نزع السلاح من المليشيات ووقف إطلاق النار وبدأ حوار شامل لحل سياسي.

وكانت قد رحبت اليونان بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "إعلان القاهرة"، لحل الأزمة الليبية مؤكدة عزمها على المساهمة في تحقيق السلام.

ودعت اليونان لانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا والمرتزقة ونزع سلاح المليشيات وإجراء حوار من أجل الوصول لحل سياسي شامل.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت واشنطن على ‏دعمها للجهود التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة لمفاوضات أممية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن "تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بشأن ليبيا، تعكس أهمية العمل على وقف إطلاق النار في ليبيا"، مضيفة أن "واشنطن ‏تدعم الجهود التي أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات أممية"، لافتة إلى أن "استقرار ليبيا يتم من خلال وقف النار والبدء بعملية سياسية".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حذر من تجاوز خط (سرت - الجفرة)، شرقي الأراضي الليبية، معتبرا تجاوزه "خط أحمر".

وأضاف السيسي: أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا، ومصر حرصت منذ بداية الأزمة الليبية على التنبيه لمخاطرها، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار". 

وتابع: "كنا ولا نزال حريصون على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، وطالبنا بوضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية، ونعمل على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية الأزمة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا اليونان الخارجية اليونانية الخارجية الأزمة الليبية

أخبار تهمك

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بأوامر رئاسية.. 5 تحركات لتوفير أدوية كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. موافقة رسمية على تجربة أول علاج مصري لفيروس كورونا (انفراد)

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل| أول رد من رئيس الثانوية العامة على صور "الغش الجماعي"

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ..بأوامر من"السيسي" بشري سارة للعائدين من ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاجئ حسام عاشور بقرار جديد

منذ ساعة و 14 دقيقة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 22 ساعة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

بالفيديو.. أسامة كمال يفجر مفاجأة بشأن تمويل سد النهضة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. تعليق الأردن على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ ساعة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

موضوعات متعلقة

الخارجية الفرنسية تحذر من أن سيناريو سوريا يتكرر في ليبيا

دول تؤيد المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

قائمة الدول الداعمة لـ "إعلان القاهرة" لحل الأزمة في ليبيا

دول عربية دعمت المبادرة المصرية لحل أزمة ليبيا.. تعرف عليها

الخارجية اليونانية: نرحب بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

الجيش الليبي يتصدى لمحاولات الميليشيات الهجوم على سرت

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:10 م

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

بأوامر رئاسية.. 5 تحركات لتوفير أدوية كورونا

03:31 م

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

11:33 ص

الأهلي يفاجئ حسام عاشور بقرار جديد

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: أصل الإبداع فكرة؟ فهل يُعد اقتباسها سطواً؟