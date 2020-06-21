راوزفيتش يقترب من تدريب منتخب الإمارات

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:30 م
راوزفيتش
راوزفيتش
وكالات
تحسم لجنة المنتخبات الإماراتية لكرة القدم برئاسة يوسف حسين ملف المدير الفني للأبيض خلال ساعات.

اقتصرت القائمة النهائية على 5 مرشحين، منهم ثلاثة سبق لهم النجاح مع أندية الدوري الإماراتي، ويتقدمهم مدرب الظفرة، الصربي فوك رازوفيتش، الذي قدم أداءً مبهراً مع فريقه على مدار موسمين.

وهناك مدرب العين وشباب الأهلي السابق، الروماني أولاريو كوزمين، والذي حقق الكثير من النجاحات في قيادة الأندية الخليجية، كما سبق له تدريب المنتخب السعودي في كأس آسيا 2015.

وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، اليوم الأحد، دخل مدرب الوصل وشباب الأهلي الأسبق، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، ضمن الخيارات، لأنه لا يزال موجوداً في دبي.

ويضاف إلى الثلاثي المدرب الكولومبي لويس بينتو، الذي لم يسبق له العمل في المنطقة وآسيا، بجانب المدرب الأرجنتيني بيتزي.

ونقلت الاتحاد عن مصادر لم تسمها القول، أن عقد المدرب الجديد سيمتد حتى نهاية تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر، حيث تتبقى أربع مباريات مصيرية للأبيض يحتاج إلى الفوز فيها، لضمان التأهل إلى الجولة الثالثة والحاسمة من التصفيات.

ووفق المصادر، فإن أقرب الأسماء المرشحة هو راوزفيتش، بالتساوي في الحظوظ مع كوزمين، بينما الخيار الثالث هو رودولفو.

ومن المتوقع أن يتم الاستقرار على المدرب الجديد من خلال القائمة النهائية التي انتهت إليها اللجنة، قبل رفعها إلى مجلس الإدارة خلال الأسبوع الجاري، لاتخاذ القرار النهائي، وحسم الملف بنهاية يونيو الجاري على أقصى تقدير، على أن يبدأ المدرب الجديد مهمته في أغسطس المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب الامارات رياضة راوزفيتش الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بأوامر رئاسية.. 5 تحركات لتوفير أدوية كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعليق الأردن على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ ساعة

بالفيديو.. أسامة كمال يفجر مفاجأة بشأن تمويل سد النهضة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل ..بأوامر من"السيسي" بشري سارة للعائدين من ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

عاجل.. موافقة رسمية على تجربة أول علاج مصري لفيروس كورونا (انفراد)

منذ ساعة و 7 دقيقة

برشلونة يوجه ضربة قوية لـ"نيمار"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل| أول رد من رئيس الثانوية العامة على صور "الغش الجماعي"

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يفاجئ حسام عاشور بقرار جديد

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

هيرفي رينارد يقترب من تدريب الفراعنة بزيادة 40 ألف دولار عن المغرب

عموري يشارك في تدريبات منتخب الإمارات في برشلونة

كريم شحاتة: طارق العشري يقترب من تدريب منتخب ليبيا

مدرب برشلونة السابق يقترب من تدريب منتخب المكسيك

مدرب مفاجأة يقترب من خلافة "ساري" في تشيلسي

حسام حسن يقترب أكثر من تدريب منتخب مصر

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:10 م

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

بأوامر رئاسية.. 5 تحركات لتوفير أدوية كورونا

03:31 م

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

11:33 ص

الأهلي يفاجئ حسام عاشور بقرار جديد

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: أصل الإبداع فكرة؟ فهل يُعد اقتباسها سطواً؟