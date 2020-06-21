راوزفيتش يقترب من تدريب منتخب الإمارات

تحسم لجنة المنتخبات الإماراتية لكرة القدم برئاسة يوسف حسين ملف المدير الفني للأبيض خلال ساعات.





اقتصرت القائمة النهائية على 5 مرشحين، منهم ثلاثة سبق لهم النجاح مع أندية الدوري الإماراتي، ويتقدمهم مدرب الظفرة، الصربي فوك رازوفيتش، الذي قدم أداءً مبهراً مع فريقه على مدار موسمين.





وهناك مدرب العين وشباب الأهلي السابق، الروماني أولاريو كوزمين، والذي حقق الكثير من النجاحات في قيادة الأندية الخليجية، كما سبق له تدريب المنتخب السعودي في كأس آسيا 2015.





وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، اليوم الأحد، دخل مدرب الوصل وشباب الأهلي الأسبق، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، ضمن الخيارات، لأنه لا يزال موجوداً في دبي.





ويضاف إلى الثلاثي المدرب الكولومبي لويس بينتو، الذي لم يسبق له العمل في المنطقة وآسيا، بجانب المدرب الأرجنتيني بيتزي.





ونقلت الاتحاد عن مصادر لم تسمها القول، أن عقد المدرب الجديد سيمتد حتى نهاية تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر، حيث تتبقى أربع مباريات مصيرية للأبيض يحتاج إلى الفوز فيها، لضمان التأهل إلى الجولة الثالثة والحاسمة من التصفيات.





ووفق المصادر، فإن أقرب الأسماء المرشحة هو راوزفيتش، بالتساوي في الحظوظ مع كوزمين، بينما الخيار الثالث هو رودولفو.





ومن المتوقع أن يتم الاستقرار على المدرب الجديد من خلال القائمة النهائية التي انتهت إليها اللجنة، قبل رفعها إلى مجلس الإدارة خلال الأسبوع الجاري، لاتخاذ القرار النهائي، وحسم الملف بنهاية يونيو الجاري على أقصى تقدير، على أن يبدأ المدرب الجديد مهمته في أغسطس المقبل.



