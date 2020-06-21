الصين: بكين قادرة على فحص قرابة مليون شخص يومياً للكشف عن كورونا
الأحد 21/يونيو/2020 - 05:14 م
وكالات
قال مسؤول صيني، الأحد، إن بكين قادرة على فحص قرابة مليون شخص يومياً للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" مع استمرار الفحوصات في مختلف أنحاء المدينة لاحتواء تفشي جديد للفيروس.
وقال المتحدث باسم لجنة الصحة في بكين قاو شياو جون: إن "قدرة العاصمة الصينية على إجراء الفحوص فاقت مثليها منذ ظهور التفشي الجديد لتتجاوز 230 ألف فحص يوميا في 124 مؤسسة".
وتوسع بكين، التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، دائرة الفحص منذ ظهور سلسلة من حالات العدوى في سوق لبيع الأغذية بالجملة قبل أكثر من أسبوع، وتجاوز التفشي الحالي وهو الأول في بكين منذ شهور، الأرقام المسجلة خلال الذروة السابقة بالمدينة في مطلع فبراير الماضي.
وركز الفحص في بادئ الأمر على من يعملون في سوق "شينفادي"، أو يعيشون بالقرب منه، لكنه اتسع ليشمل سكان مناطق عديدة أخرى في بكين علاوة على عمال توصيل الطعام والطرود.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,947 مليون إصابة، بينهم أكثر من 467 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,761 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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