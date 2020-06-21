الصين: بكين قادرة على فحص قرابة مليون شخص يومياً للكشف عن كورونا





قال مسؤول صيني، الأحد، إن بكين قادرة على فحص قرابة مليون شخص يومياً للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" مع استمرار الفحوصات في مختلف أنحاء المدينة لاحتواء تفشي جديد للفيروس.





وقال المتحدث باسم لجنة الصحة في بكين قاو شياو جون: إن "قدرة العاصمة الصينية على إجراء الفحوص فاقت مثليها منذ ظهور التفشي الجديد لتتجاوز 230 ألف فحص يوميا في 124 مؤسسة".





وتوسع بكين، التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، دائرة الفحص منذ ظهور سلسلة من حالات العدوى في سوق لبيع الأغذية بالجملة قبل أكثر من أسبوع، وتجاوز التفشي الحالي وهو الأول في بكين منذ شهور، الأرقام المسجلة خلال الذروة السابقة بالمدينة في مطلع فبراير الماضي.





وركز الفحص في بادئ الأمر على من يعملون في سوق "شينفادي"، أو يعيشون بالقرب منه، لكنه اتسع ليشمل سكان مناطق عديدة أخرى في بكين علاوة على عمال توصيل الطعام والطرود.



