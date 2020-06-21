بالبكيني .. رانيا منصور تشعل "إستجرام"

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:29 م
رانيا منصور
رانيا منصور
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة رانيا منصور بالتفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية ، حيث شاركت رانيا ، جمهورها منذ قليل بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت رانيا بالصورة بإطلالة ساحرة مرتدية بفستان باللون الأبيض ، وكان شعرها منسدلا ، ووضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك الجزء الثالث" وتدور أحداثها في إطار رومانسي غامض، وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد الشرنوبي ورانيا ياسين .
بالبكيني .. رانيا منصور تشعل إستجرام

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