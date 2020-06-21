محافظ بني سويف لمتزاحمين مكتب بريد: "بلاش تكدس كله هيصرف" (صور)

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كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف رئيس المدينة بمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات أمام مكاتب البريد ومسافات التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الوقائية في مجابهة عدوى فيروس كورونا والذين يصرفون الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية للفئات المتضررة من تداعيات كورونا بقيمة 500 جنيه والتي بدأ تسليمها "اليوم الأحد" من خلال ماكينات الصرف الآلى بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذى تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى مشددا على ضرورة تلافى الزحام على كافة فروع البريد على مستوى المحافظة حرصا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين على السواء.



جاء ذلك خلال تفقده لعملية الصرف بمكتب بريد صلاح سالم حيث استوقفه "أثناء عودته من جولته صباح اليوم بلجان امتحانات الثانوية العامة" زحام وتجمع عدد من المواطنين أمام المقر والذي أمر المسؤولين بالمكتب باتخاذ اللأزم وتوفير مزيد من التيسيرات للمواطنين المستفيدين من المنحة لمنع التزاحم، الذي قد يعرض صحتهم وسلامتهم للخطر.



وأستفسر المحافظ من المواطنين عن سبب ذلك الزحام، مستمعًا لمطالبهم، حيث ناشدهم بعدم التجمع أو الزحام، مع الالتزام بالمسافات البينية وارتداء الكمامات، حرصًا على سلامتهم، مؤكدا لهم على أن كل المستحقين والذي قد وصلت لهم الرسائل النصية سيصرفون مستحقاتهم، وأنه لا داعي للقلق الذي يسبب الزحام، قائلا: "كل واحد معاه الرسالة النصية ويستحق الصرف، سيتم إتاحة ذلك، أهم حاجة الوقاية، وأنا سأتابع ذلك من خلال الأجهزة المعنية والمتابعة، فلا داعي للقلق"، مشددًا على مسئولي البريد بمتابعة عمل ماكينة الصرف، وإصلاحها فورا إذا حدث لها عطل فني وماشابه ذلك.



وطالب محافظ بني سويف بتقرير ميداني يومي عن أعمال الصرف من ماكينات الصراف الآلي، وذلك عن طريق التنسيق بين القوي العاملة والاتصالات والوحدات المحلية،على أن يتم التأكد من الالتزام بالإجراءات والتيسيرات التي أقرتها وزارة القوى العاملة والتي منها: أن هذه الفترة لن يتم فيها الصرف لأى حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة، والتوضيح للمواطنين بإمكانية الصرف للمواطن من أية ماكينة صراف محددة بدون خصم أية عمولات.



وشدد المحافظ على ضرورة مراعاة آليات صرف المنحة وعدم حدوث أى تزاحم أو تكدس بين المواطنين أمام منافذ الصرف المقررة حفاظًا على سلامتهم وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار عدوى فيروس كورونا وبما يضمن حصول المستحقين على المنحة بصورة كريمة.

