جديد ياسمين صبري وزوجها أحمد أبو هشيمة من إجازتهم الصيفية

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تحرص الفنانة ياسمين صبري التفاعل الدائم مع جمهورها ومحبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية ، حيث نشرت منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت بالصورة برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أثناء قضاء عطلتهم الصيفية.



جدير بالذكر أن ياسمين صبري شاركت في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي من بطولتها وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.