مدينة الرياض تتصدر قائمة المتعافين من فيروس كورونا

تصدرت مدينة الرياض، اليوم الأحد، قائمة التعافي من فيروس كورونا في المملكة، بعد تسجيلها 952 حالة تعافي.

وبلغ عدد المتعافين 2213 حالة في المملكة، كانوا أكثرهم في الرياض ثم المزاحمية بـ 34 حالة، والخرج 24 وتبوك 23.





وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 11 حالة في حوطة بني تميم، و5 قصيباء، و5 النماص، و4 الزلفي، و4 حريملاء، وثلاث حالات فى كل من "رفائع الجمش، فرسان، الرويضة، المجمعة ، الحريق"، وحالتان في "الدرب، المحاني، الدلم، البدع، العيون، المجاردة"، وحالة واحدة في "الشعبة، الرين، الخاصرة، الدوادمي، الكامل، ضرما، العلا، ضبا، رفحا، القويعية، ساجر".





وكانت الوزارة، قد أعلنت عن تسجيل 3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 157612، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2213، ما يرفع الإجمالي إلى 101130.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، عن الإجراءات المطلوبة من المصاب بفيروس كورونا الجديد(كوفيد19) في الحجر المنزلي للحالات المستقرة.

ودعت الوزارة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة المصابين خلال الحجر المنزلي إلى الالتزام بالهدوء والإستقرار النفسي لأهمية ذلك على قوة المناعة، إضافة إلى إستخدام أدوات خاصة وغسلها بالمياه، مع أفضلية إستخدام أدوات بلاستيكية إن أمكن ذلك، إلى جانب التهوية الجيدة للغرفة التي يستقر فيها المصاب خلال الحجر المنزلي.



