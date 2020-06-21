اتحاد لاعبي كرة القدم الأمريكية يرفض التدريبات الجماعية

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
وكالات

وجه المدير الطبي لاتحاد لاعبي كرة القدم الأمريكية ، نصيحة للاعبين بتجنب التدريب مع زملائهم بالفريق وبالتالي منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح الطبيب توم ماير في بيان إن الاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية يعمل على وضع بروتوكولات السلامة لمعسكرات التدريب، التي ستبدأ في أواخر يوليو.

 

وقال "رأينا الطبي بالإجماع هو أنه في ضوء الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي بولايات معينة، لا ينبغي أن يشارك أي لاعب في تدريبات خاصة".

 

وأضاف الطبيب "هدفنا هو أن يكون جميع اللاعبين وأسرهم في صحة جيدة قدر الإمكان في الأشهر المقبلة".

 

وأشارت عدة مصادر السبت إلى أن 2 على الأقل من لاعبي فريق بوكانيرز ثبت إصابتهما بكوفيد-19.

 

أخبار تهمك

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل ..بأوامر من"السيسي" بشري سارة للعائدين من ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

بأوامر رئاسية.. 5 تحركات لتوفير أدوية كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يفاجئ حسام عاشور بقرار جديد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل| أول رد من رئيس الثانوية العامة على صور "الغش الجماعي"

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. تعليق الأردن على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ ساعة

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

منذ حوالي 6 ساعات

بالفيديو.. أسامة كمال يفجر مفاجأة بشأن تمويل سد النهضة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. موافقة رسمية على تجربة أول علاج مصري لفيروس كورونا (انفراد)

منذ ساعة و 7 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:10 م

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

بأوامر رئاسية.. 5 تحركات لتوفير أدوية كورونا

03:31 م

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

11:33 ص

الأهلي يفاجئ حسام عاشور بقرار جديد

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: أصل الإبداع فكرة؟ فهل يُعد اقتباسها سطواً؟