اتحاد لاعبي كرة القدم الأمريكية يرفض التدريبات الجماعية

وجه المدير الطبي لاتحاد لاعبي كرة القدم الأمريكية ، نصيحة للاعبين بتجنب التدريب مع زملائهم بالفريق وبالتالي منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الطبيب توم ماير في بيان إن الاتحاد الوطني لكرة القدم الأمريكية يعمل على وضع بروتوكولات السلامة لمعسكرات التدريب، التي ستبدأ في أواخر يوليو.

وقال "رأينا الطبي بالإجماع هو أنه في ضوء الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي بولايات معينة، لا ينبغي أن يشارك أي لاعب في تدريبات خاصة".

وأضاف الطبيب "هدفنا هو أن يكون جميع اللاعبين وأسرهم في صحة جيدة قدر الإمكان في الأشهر المقبلة".

وأشارت عدة مصادر السبت إلى أن 2 على الأقل من لاعبي فريق بوكانيرز ثبت إصابتهما بكوفيد-19.