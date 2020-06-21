عصام السقا يتحدث عن حياته الشخصية ويكشف علاقته بأحمد السقا

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تحدت النجم الصاعد عصام السقا عن علاقته بالنجم أحمد السقا، وذلك خلال لقائه في برنامج "راجل واتنين ستات" المذاع علي قناة ON-E ، حيث أوضح أنه كان علي معرفة بأحمد السقا منذ صباه وعندما كان يبلغ من العمر 12 عاماً، وذلك عندما جمعتهم الصدفة بسبب ركوب الخيل، حيث أن عصام كان منذ طفولته محباً للخيل وقابل أحمد السقا بالصدفة ومنذ ذلك الحين أحب السقا عصام وبدأ أن يعلمه الخيل .



وقال عصام أن السقا كان يحدد يوم بالأسبوع لركوب الخيل معا ووصف السقا بأنه يعد بطل مصر في الخيل .



وتابع : أنه عندما كان في الرابعة عشر من عمره اتجه لمجال الإنترنت وأوضح أن السقا آمن بموهبته في هذا المجال ، ولهذا قام بترشيحه لبروبوست برودكشن والذي كان يرأسه محمد أبو سعد .وأشار أنه عمل كمونتير لمدة سبع سنوات في العديد من الأفلام والمسلسلات ، وعن اعتقاد البعض بأنه توجد صلة قرابة بينهم قال أن الكثير يرون أنني أشبه السقا كثيراً والحقيقة هي أنه لا تربطهم صلة قرابة ولكن الأمر هو حب ورعايه لي من قبل السقا وأن اسمه الحقيقي "عصام عيسي رزق" .



وعن السبب وراء تسميته بلقب السقا قائلا : أن أول عمل شارك به هو مسلسل "تامر وشوقيه" الجزء الأول، وكان في ذلك الوقت مونتير مساعد، وأن برنامج الإنتاج للمخرج شريف عرفة قام بإخراج أولى الحلقات وكان يعمل معه في ذلك الوقت.