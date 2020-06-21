عصام السقا يتحدث عن حياته الشخصية ويكشف علاقته بأحمد السقا

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:16 م
عصام السقا
عصام السقا
فايقة محمد عادل
تحدت النجم الصاعد عصام السقا عن علاقته بالنجم أحمد السقا، وذلك خلال لقائه في برنامج "راجل واتنين ستات" المذاع علي قناة ON-E ، حيث أوضح أنه كان علي معرفة بأحمد السقا منذ صباه وعندما كان يبلغ من العمر 12 عاماً، وذلك عندما جمعتهم الصدفة بسبب ركوب الخيل، حيث أن عصام كان منذ طفولته محباً للخيل وقابل أحمد السقا بالصدفة ومنذ ذلك الحين أحب السقا عصام وبدأ أن يعلمه الخيل .

وقال عصام أن السقا كان يحدد يوم بالأسبوع لركوب الخيل معا ووصف السقا بأنه يعد بطل مصر في الخيل .

وتابع : أنه عندما كان في الرابعة عشر من عمره اتجه لمجال الإنترنت وأوضح أن السقا آمن بموهبته في هذا المجال ، ولهذا قام بترشيحه لبروبوست برودكشن والذي كان يرأسه محمد أبو سعد .وأشار أنه عمل كمونتير لمدة سبع سنوات في العديد من الأفلام والمسلسلات ، وعن اعتقاد البعض بأنه توجد صلة قرابة بينهم قال أن الكثير يرون أنني أشبه السقا كثيراً والحقيقة هي أنه لا تربطهم صلة قرابة ولكن الأمر هو حب ورعايه لي من قبل السقا وأن اسمه الحقيقي "عصام عيسي رزق" .

وعن السبب وراء تسميته بلقب السقا قائلا : أن أول عمل شارك به هو مسلسل "تامر وشوقيه" الجزء الأول، وكان في ذلك الوقت مونتير مساعد، وأن برنامج الإنتاج للمخرج شريف عرفة قام بإخراج أولى الحلقات وكان يعمل معه في ذلك الوقت.

أخبار تهمك

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ حوالي 3 ساعات

بأوامر رئاسية.. 5 تحركات لتوفير أدوية كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الأهلي يفاجئ حسام عاشور بقرار جديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| أول رد من رئيس الثانوية العامة على صور "الغش الجماعي"

منذ ساعة

بالفيديو.. أسامة كمال يفجر مفاجأة بشأن تمويل سد النهضة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل ..بأوامر من"السيسي" بشري سارة للعائدين من ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يوجه ضربة قوية لـ"نيمار"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعليق الأردن على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ ساعة

عاجل.. موافقة رسمية على تجربة أول علاج مصري لفيروس كورونا (انفراد)

منذ ساعة

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:10 م

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

بأوامر رئاسية.. 5 تحركات لتوفير أدوية كورونا

03:31 م

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

11:33 ص

الأهلي يفاجئ حسام عاشور بقرار جديد

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: أصل الإبداع فكرة؟ فهل يُعد اقتباسها سطواً؟