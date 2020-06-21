وكيل تعليم بني سويف تناشد أولياء الأمور بعدم اصطحاب الطلاب "الموبايل" داخل اللجان

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أن اليوم الأول للامتحان مر بدون مشاكل وأن أسئلة اللغة العربية كانت في متناول الطلبة، إذ لم تسجل غرفة العمليات شكاوى متعلقة بصعوبة الأسئلة أوالوضع الصحي للطلبة او المراقبين، حيث تم الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية قبل وأثناء وبعد أداء الامتحانات والتي تمثلت في تنظيم عملية الدخول والخروج عبر بوابات التعقيم والتزام الطلبة والعاملين باللجان بكافة الإجراءات من ارتداء الكمامات وواقيات الوجه والأحذية والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات، فضلا عن سلاسة أعمال تسليم وتسلم أوراق الامتحانات وكراسات الإجابات.

وأضافت وكيل الوزارة أنه تم تسليم بوكليت مواد "التربية الدينية، الإحصاء، الاقتصاد" للطلاب وهى المواد التي لاتضاف إلى المجموع، مطالبة بسرعة استيفاء الإجابات عليها وتسليمها في موعد أقصاه الثاني من شهر يوليو القادم، مناشدًة أولياء الأمور بعدم إصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة توفيرا للوقت والجهد في عملية تنظيم الدخول وتجنبًا لمحاولة إستخدام تلك الهواتف في أعمال غش، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب، مؤكدة أنه "وطبقا للقانون" من يضبط محاولا الغش يُحرم من دخول الإمتحان لمدة عامين.

ومن جانبه اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على انتهاء أعمال امتحانات الثانوية العامة "في أول أيامها" والتي بدأت بمادة اللغة العربية للقسمين العلمي والأدبي حيث تقدم للامتحانات 16 ألف و221 طالبًا وطالبة حضر منهم 15 ألف و990 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98% وتم توزيعهم على 52 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة بينها لجنة للطلاب المكفوفين بلغت نسبة حضورها 100% من إجمالي المتقدمين.

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تفقد "في وقت سابق من صباح اليوم وقبيل بدء الامتحان" عددًا من اللجان، للاطمئنان على إنتظام سيرالامتحانات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث رافقه خلال الجولة كل من: السكرتير العام للمحافظة وكيلة الوزارة.

واطمأن المحافظ على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنفذة والتي شملت تنظيم عملية الدخول والخروج،حيث يتم دخول الطلاب عن طريق بوابات التعقيم، وتسليم كل طالب المستلزمات الوقائية اللازمة، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم، بجانب واقي الوجه، وواقي الحذاء، مرورا بالكشف عن حرارة كل طالب من خلال الكواشف، ثم دخوله اللجنة وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد 14 طالب داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.
وكيل تعليم بني سويف تناشد أولياء الأمور بعدم اصطحاب الطلاب "الموبايل" داخل اللجان
وكيل تعليم بني سويف تناشد أولياء الأمور بعدم اصطحاب الطلاب "الموبايل" داخل اللجان
وكيل تعليم بني سويف تناشد أولياء الأمور بعدم اصطحاب الطلاب "الموبايل" داخل اللجان
وكيل تعليم بني سويف تناشد أولياء الأمور بعدم اصطحاب الطلاب "الموبايل" داخل اللجان
وكيل تعليم بني سويف تناشد أولياء الأمور بعدم اصطحاب الطلاب "الموبايل" داخل اللجان
وكيل تعليم بني سويف تناشد أولياء الأمور بعدم اصطحاب الطلاب "الموبايل" داخل اللجان
وكيل تعليم بني سويف تناشد أولياء الأمور بعدم اصطحاب الطلاب "الموبايل" داخل اللجان
وكيل تعليم بني سويف تناشد أولياء الأمور بعدم اصطحاب الطلاب "الموبايل" داخل اللجان
وكيل تعليم بني سويف تناشد أولياء الأمور بعدم اصطحاب الطلاب "الموبايل" داخل اللجان
وكيل تعليم بني سويف تناشد أولياء الأمور بعدم اصطحاب الطلاب "الموبايل" داخل اللجان

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