تراجع معظم البورصات الخليجية في أول تعاملات الأسبوع

تراجعت معظم البورصات الخليجية فى أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، لتنخفض بورصتا الإمارات على انخفاض بفعل أسهم القطاع المصرفي بعدما عدلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لبعض بنوكها، في حين عانت البورصة المصرية من عمليات بيع في الأسهم القيادية.





وفي دبي، نزل المؤشر 0.9 بالمئة، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.9 بالمئة، في أكبر انخفاض ليوم واحد منذ مايو أيار، بينما هبط سهم بنك دبي الإسلامي 2.5 بالمئة.





وقالت موديز يوم الجمعة إنها عدلت نظرتها المستقبلية لثمانية بنوك في الإمارات من مستقرة إلى سلبية في ظل تفشي فيروس كورونا.





والإمارات دبي الوطني من بين هذه البنوك.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، متأثرا بنزول سهم اتصالات 0.7 بالمئة وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.6 بالمئة.





والبنك أيضا من بين البنوك التي عدلت موديز نظرتها المستقبلية لها من مستقرة إلى سلبية.





وتخلى المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية عن مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض 0.1 بالمئة. وتراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 2.7 بالمئة في حين نزل سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.6 بالمئة.





وترفع المملكة، التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، حظر التجول الذي كان مفروضا في أنحائها وكذلك القيود المفروضة على الأعمال بدءا من يوم الأحد بعد إغلاق عام لثلاثة أشهر من أجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد .









وفي قطر، تراجع المؤشر 0.4 بالمئة مع نزول سهم مصرف قطر الإسلامي 1.2 بالمئة وهبوط سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.7 بالمئة .





مؤشرات البورصات الخليجية اليوم الأحد :

السعودية انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 7346 نقطة





أبوظبي تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4335 نقطة





دبي فقد المؤشر 0.9 بالمئة ليسجل 2059 نقطة





قطر نزل المؤشر 0.4 بالمئة إلى 9285 نقطة





البحرين استقر المؤشر عند 1275 نقطة





سلطنة عمان زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3525 نقطة





الكويت صعد المؤشر 0.7 بالمئة إلى 5482 نقطة