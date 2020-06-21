بعد "UNFOLLOW".. هل انفصلت دنيا بطمة عن زوجها

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:15 م
دنيا بطمة.
دنيا بطمة.
نور طلعت
ألغت الفنانة المغربية دنيا بطمة، صباح اليوم متابعة زوجها المنتج البحريني محمد الترك على ”إنستغرام“ وكذلك قام هو بالمثل، بالإضافة إلى قيامها بحذف صورها معه؛ ما جعل البعض يتكهن بانفصالهما، أو ووجود خلافات شديدة بينهما.

وقال ناشطون من متابعي الفنانة المغربية دنيا بطمة إن حسابها في ”إنستجرام“ خلا من كل الصور التي تجمعها بزوجها الترك.

وتزامن ذلك مع نشر دنيا بطمة عبر حسابها على ”سناب شات“ مقطعا لأغنية آمال ماهر تتحدث فيها عن الغدر وعدم الرجوع والشعور بالظلم

وما زاد من الشكوك حول نشوب خلاف بينهما، هو تدوينة للمنتج محمد الترك، على حسابه الخاص، كتب فيها: “شكرا لمن علمني أن نهاية التقدير إهانة”.
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يذكر أن دنيا بطمة متزوجة من المنتج البحريني محمد الترك والد الفنانة حلا الترك، وأنجبت منه ابنتها الأولى غزل، وهما حاليا بانتظار طفلهما الثاني بحسب عمة بطمة التي صرحت بذلك في وقت سابق.

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