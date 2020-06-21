عيد ميلاد سعيد حبيبي.. هكذا هنأت هند عبدالحليم خطيبها بعيد ميلاده

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حرصت الفنانة الشابة توجيه رسالة تهنئة لخطيبها ، بنشر مجموعة صور تجمعهما ، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" ، وعلقت قائلة:اليوم هو يوم مميز جدا بالنسبالي ، لأن رجل حياتي ولد ، عيد ميلاد سعيد حبيبي ، لسنوات قادمة ، أحبك .



وحظيت الصور بتفاعل الكثير من متابعيها ، وتعددت التعليقات أبرزها ، تعليق الفنانة لقاء الخميسي والتي كتبت " قمرين الله يحفظكم" .



يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم، مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب منهم الفنانة هاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وتامر هاشم .