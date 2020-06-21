مؤشرات البورصة تنهي تعاملات أولى جلسات الأسبوع على أداء متباين

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

حققت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع، اليوم الأحد، أداء متباين حيث قلص مؤشرها الرئيسي بعض من الخسائر التي حققها في بداية تعاملات اليوم وحافظ المؤشر السبعيني على أدائه الصاعد.



وشهد أداء المؤشرات الرئيسية، تراجع المؤشر الرئيسي" egx30"  بنسبة0.31% ليصل إلى مستويات 10823.91 نقطة،  بينما ارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة "  egx70" متساوي الأوزان بنسبة 1.19% لينهي الجلسة عند مستويات 1341.34 نقطة،  وحقق المؤشر" egx100"  متساوي الأوزان  ارتفاعات ايضا بنسبة 0.71% منهيا  الجلسة عند مستويات 2104.14 نقطة.


وبلغ إجمالي قيم التداولات في السوق خلال تعاملات اليوم نحو 1.2 مليار جنيه بالتداول على 306 مليون ورقة مالية من خلال تنفي 34 ألف عملية.


واتجهت تعاملات المستثمرين الأفراد من المصريون نحو البيع بقيمة 27 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب من الأفراد للشراء بصافي 1.3 مليون جنيه و4.5 مليون جنيه على الترتيب، في حين حققت تعاملات المؤسسات العربية والمصرية تعاملات بيعية بصافي 3 مليون جنيه و 124 مليون جنيه على الترتيب.

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