رئيس مجلس النواب الليبي: كلمة السيسي جاءت استجابة لندائنا ولمساندة قواتنا المسلحة

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:50 م
السيسي
السيسي

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأحد، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت استجابة لندائنا أمام البرلمان المصري بضرورة التدخل ومساندة القوات المسلحة الليبية في الحرب على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي

 

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، إن الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا تهدد الأمن القومي المصري، داعيًا الشعب الليبي للوقوف صفا واحدا لمواجهة العدوان والغزو الأجنبي.

 

 وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا، بات شرعيًا، وتتوفر له الشرعية الدولية.

 

وأضاف في كلمته على هامش تفقده المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، أن أي تدخل مصري في ليبيا سيكون هدفه حماية الحدود من تهديدات الميلشيات، وسرعة دعم الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء الليبيين بوقف إطلاق النار، وإعلان وقف إطلاق النار الفوري، والتوصل لتسوية شاملة للأزمة.

 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.

 

واستهل الرئيس حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.. جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

 

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