مصطفى ثابت: السيسي يضحي بكل شيء شخصي لأجل الوطن

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل مخلص وأي مخلص موفق، معربًا عن ثقة في قدرة الدولة المصري على مواجهة كافة التحديات التي تواجهها.





وأضاف "ثابت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبلانة" تقديم الإعلامي محمد كشك المذاع عبر "راديو معاك"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي ضحي بكل شيء شخصي من أجل الوطن.





وتابع رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية، أن الرئيس السيسي هو قائد لمصر والمنطقة، وهو شخص حليم وصبور ويتعامل بشرف في وقت عز في الشرف، وهذا أمر صعب للغاية.



