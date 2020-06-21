مصطفى ثابت: الأزمة الليبية أكثر خطورة من سد النهضة

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه رسائل واضحة وصريحة معتبرًا أن العرض العسكري كان رسالة ضمنية واضحة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبلانة" تقديم الإعلامي محمد كشك المذاع عبر "راديو معاك"، اليوم الأحد، أن تحديد الرئيس السيسي، خطوطنا الحمراء في حدودنا مع ليبيا، كان رسالة واضحة للجميع، منوهًا بأن الجيش المصري رشيد يحمي ولا يهدد.





وتابع رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية، أن ما حدث بالأمس حدث مهم جدًا ويوم فارق، معتبرًا أن الرئيس التركي "أخذ على قفاه" بالأمس، منوهًا بأن التحول في تصريحات وزير الخارجية التركية تؤكد ذلك.





وأكد أن إعلان القاهرة شهد تأييدًا دوليًا من جميع الجهات باستثناء تركيا، وأن محاولة أردوغان نقل الإرهابيين من سوريا لليبيا للضغط على مصر وأوروبا ونهب ثروات ليبيا.





وشدد على أن ملف الأزمة الليبية أكثر خطورة من سد النهضة بالنسبة لمصر.



