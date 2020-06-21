الكشف عن هوية منفذ هجوم ريدينج في بريطانيا

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:35 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
وكالات

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، تحديد هوية منفذ الهجوم بسكين الذي خلف ثلاثة قتلى وثلاثة مصابين بجروح خطيرة في متنزه بمدينة ريدينج.

 

وذكرت صحيفة "تلجراف" البريطانية، أن الرجل الذي تم اعتقاله في موقع الهجوم هو لاجئ ليبي في سن 25 عاما يدعى خيري سعد الله.

 

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن سعد الله وصل المملكة المتحدة قبل عدة سنوات هاربا من الحرب في ليبيا، مضيفة أن شرطة مكافحة الإرهاب داهمت الليلة الماضية شقته في ريدينج، وصادرت عدة قطع، بينها منشار دائري كبير.

 

وقال مصدر أمني، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة تلجراف، إن المحققين يشتبهون بأن حالة الموقوف النفسية بين أهم عوامل الهجوم.

 

وقد صنفت الشرطة البريطانية، في وقت سابق، عملية الطعن في ريدينج بأنها هجوم إرهابي.      

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده تعلمت الدرس من الهجوم الذي وقع في مدينة ريدينج، وستقوم بالإجراءات الضرورية.

 

وكانت الشرطة البريطانية، قد أعلنت اليوم الأحد، أن حادث الطعن في ريدينج عملًا إرهابيًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وأكدت الشرطة البريطانية، أن شرطة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق في حادث ريدينج.

 

وقد أفادت وسائل إعلام بريطانية، بوقوع عمليات طعن في منطقة شهدت احتجاجات مناهضة للعنصرية في مدينة ريدينج.

 

وقالت الشرطة البريطانية، إنها تتعامل مع حادث خطير في حديقة بمدينة ريدينج، بينما أغلقت المنطقة التي شهدت عمليات الطعن، وحثت الناس على الابتعاد قدر الإمكان.

 

 وذكر أحد المسؤولين الأمنيين أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق فيه، وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن "عدة أشخاص" تعرضوا للطعن.

 

ودعا مجلس مدينة ريدينغ السكان إلى لابتعاد عن المنطقة التي شهدت حوادث طعن.

 

 

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