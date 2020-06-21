إطلاق التيار الكهربائي للممشى الشاطئى بمدينة العلمين الجديدة

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر

شهد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إطلاق التيار الكهربائي لموزع كهرباء رقم ١ للممشى الشاطئى، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك فى جولة تفقدية للمدينة رافقه خلالها المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.


واستهل  المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته، بزيارة تفقدية لكوبري وادي النطرون وكوبري سيدي عبدالرحمن وكوبري الطريق الساحلي اسكندرية  مطروح أمام قرية مارينا، حيث وجه بسرعة إنهاء  كافة أعمال الرصف والتشطيبات في المواعيد المحددة

 

كما تفقد نائب رئيس الهيئة، أعمال تطوير الجزيرة الوسطى أمام مارينا، ثم توجه إلى طريق سي ١٥ ثم أحد الكمبوندات السكنية التى يتم تنفيذها بالمدينة، كما تققد منطقة الأبراج الشاطئية  لمتابعة أعمال التشطيبات بالمباني

.

كما تابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعمال التشطيبات النهائية للمنطقة الترفيهية، مؤكدا الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد  استعدادا لافتتاحها.

 

و اختتم المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته بتفقد منطقة  الداون تاون، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية،  مشددا  على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بجودة التشطيبات.


أخبار تهمك

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ ساعة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

أول تعليق من الغرف التجارية على اتجاه الحكومة لتحديد مواعيد غلق المحلات

منذ حوالي 3 ساعات

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

يوفنتوس يدرس إقالة ساري.. والبديل مفاجأة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ أقل من ساعتين

عاجل ..بأوامر من"السيسي" بشري سارة للعائدين من ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:10 م

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

11:33 ص

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

12:09 م

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: أصل الإبداع فكرة؟ فهل يُعد اقتباسها سطواً؟