برشلونة يعرض كوتينيو على إيفرتون

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن  برشلونة يسعى لإيجاد حل من أجل التخلص مع نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو المعار إلى بايرن ميونخ الألماني.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن مسئولي النادي الكتالوني لا يرغبون في بيع النجم البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب تأثير أزمة فيروس وباء كورونا المستجد على القيمة السوقية لكوتينيو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة عرض كوتينيو على إيفرتون الإنجليزي لكي يخوض معهم الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يعتمد على تجاوز هذه المرحلة وبيع نجمه البرازيلي بسعر كبير بعد الموسم المقبل كما أنه يعتمد على تألق كوتينيو من جديد في إنجلترا لكي يستعيد قيمته السوقية المرتفعة.

أخبار تهمك

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من الغرف التجارية على اتجاه الحكومة لتحديد مواعيد غلق المحلات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ..بأوامر من"السيسي" بشري سارة للعائدين من ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ ساعة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ ساعتين

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يدرس إقالة ساري.. والبديل مفاجأة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:10 م

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

11:33 ص

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

12:09 م

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: أصل الإبداع فكرة؟ فهل يُعد اقتباسها سطواً؟