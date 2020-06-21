برشلونة يعرض كوتينيو على إيفرتون

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يسعى لإيجاد حل من أجل التخلص مع نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو المعار إلى بايرن ميونخ الألماني.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن مسئولي النادي الكتالوني لا يرغبون في بيع النجم البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب تأثير أزمة فيروس وباء كورونا المستجد على القيمة السوقية لكوتينيو.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة عرض كوتينيو على إيفرتون الإنجليزي لكي يخوض معهم الموسم المقبل على سبيل الإعارة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يعتمد على تجاوز هذه المرحلة وبيع نجمه البرازيلي بسعر كبير بعد الموسم المقبل كما أنه يعتمد على تألق كوتينيو من جديد في إنجلترا لكي يستعيد قيمته السوقية المرتفعة.



