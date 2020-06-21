برشلونة يكشف تفاصيل إصابة نجمه

كشف تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أعلن في بيان له على شبكة الإنترنت عن تفاصيل الإصابة الجديدة التي تعرض لها نجم خط وسط الفريق الهولندي فرانكي دي يونج.





ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بيان برشلونة الذي نشره له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أوضح فيه أن فرانكي دي يونج مصاب في العضلة النعلية من رُكبته اليمنى وأن مدة غياب النجم الهولندي تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه غير معروف المدة التي سيغيبها النجم الهولندي عن الملاعب بالتحديد ولكن صحيفة الإسبانية رجحت أن غياب دي يونج قد يمتد لأسابيع.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن دي يونج كان قد غاب عن المباراة برشلونة الأخيرة والتي تعادل فيها النادي الكتالوني سلبيا مع مضيفه إشبيلية وذلك ضمن الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.



