برشلونة يكشف تفاصيل إصابة نجمه

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
كشف تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أعلن في بيان له على شبكة الإنترنت عن تفاصيل الإصابة الجديدة التي تعرض لها نجم خط وسط الفريق الهولندي فرانكي دي يونج.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بيان برشلونة الذي نشره له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أوضح فيه أن فرانكي دي يونج مصاب في العضلة النعلية من رُكبته اليمنى وأن مدة غياب النجم الهولندي تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه غير معروف المدة التي سيغيبها النجم الهولندي عن الملاعب بالتحديد ولكن صحيفة الإسبانية رجحت أن غياب دي يونج قد يمتد لأسابيع.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن دي يونج كان قد غاب عن المباراة برشلونة الأخيرة والتي تعادل فيها النادي الكتالوني سلبيا مع مضيفه إشبيلية وذلك ضمن الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

أخبار تهمك

عاجل ..بأوامر من"السيسي" بشري سارة للعائدين من ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يدرس إقالة ساري.. والبديل مفاجأة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من الغرف التجارية على اتجاه الحكومة لتحديد مواعيد غلق المحلات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ أقل من ساعة

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:10 م

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

11:33 ص

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

12:09 م

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: أصل الإبداع فكرة؟ فهل يُعد اقتباسها سطواً؟