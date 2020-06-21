شاهد.. أحمد العوضي يستعرض عضلاته بفيديو جديد من داخل الچيم

شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره منذ قليل بڤيديو جديد له، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر العوضي بالڤيديو داخل الچيم وهو يمارس بعض التمارين الرياضية الشاقة .

وتفاعل الكثير من محبيه مع الڤيديو، وانهالت الكثير من التعليقات ، حيث علق أحد المتابعين قائلا "علي وضعك يا نجم ، دايما متألق".

يذكر أن من أعمال العوضي مسلسل "شديد الخطورة" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 7 حلقات، وتدور أحداثة في إطار الأثارة والأكشن، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان رياض الخولي وحسني شتا وريم مصطفى، كما تألق في مسلسل "الاختيار" أمام النجم أمير كرارة، وجسد فيه شخصية الإرهابي هشام عشماوي.