محافظ قنا يزف بشرى سارة لأهالي مدينة نقادة

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه سيجري التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي لمدينة نقادة خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرًا الى أنه تفقد محطة الرفع الرئيسية بمشروع الصرف الصحي، وأنه تم الانتهاء من شبكة الانحدار والبالغ طولها 27 كيلو متر والانتهاء من خطوط الطرد البالغ طولها حوالي 8 كيلو متر كما تم الانتهاء من 60 ٪ من الوصلات المنزلية وتم تسليمهم الي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لبدء التشغيل خلال الفترة المقبلة.





وأضاف المحافظ أن مشروع صرف صحي نقادة سيخدم حوالي 184 ألف مواطن بمدينة نقادة وقريتي طوخ والخطارة بتكلفة إجمالية 298 مليون جنيه ( 146 مليون للإنشاءات الأولية التي نفذتها المحافظة في وقت سابق و152 مليون جنيه لاستكمال المشروع ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر).





الجدير بالذكر أن محافظة قنا وقعت اتفاقية مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال مشروع الصرف الصحي بمركزي قفط ونقادة بتكلفة تقدر بحوالى 330 مليون جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المنفذ بمحافظتي قنا وسوهاج.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا لمحطة الرفع الرئيسية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس محمد علي مدير عام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا والمهندس عماد الذوق مدير مشروعات قنا بفرع جنوب الوادي لشركة المقاولون العرب وعدد من القيادات التنفيذية.





تطورات كورونا





أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



