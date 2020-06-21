8 ساعات من الانتظار والقلق.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية بالغربية (صور)

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، خرجت الأمهات ممسكات بأيادي أبنائهن بعد ليلة طويلة من التضرع والدعاء، متوجهين إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، بالغربية.





وقفن أمام اللجان بأيادٍ مرفوعة إلى السماء وعين تراقب البوابة السوداء التي تقف حائلا بينهن وبين أبنائهن الذين يأدون أول أمتحان في ماراثون الثانوية العامة.





"الأول كنا قلقانين على مستقبل ولادنا دلوقتي قلقانين على مستقبلهم وصحتهم".. بعبارة الخوف هذه تبدأ سناء يسري، إحدى الأمهات اللاتي حضرن مع أبنائهن منذ الثامنة من صباح اليوم الأحد أمام لجنة الامتحانات بمدرسة صلاح سالم ببسيون، مرتدية كمامة وتقف على مسافة قريبة من المدرسة في ترقب وقلق ممسكة بمصحف تقرأ فيه بعض آياته تقربا إلى الله لتمر الاختبارات مرور الكرام على ابنتها "سارة" التي قضت الليل كاملا تراجع ما قامت بدراسته طوال العام في اللغة العربية قائلة: "منمتش طول الليل".





أما عن فيروس كورونا المستجد قالت: "مكنتش عاوزه بنتي تدخل تمتحن السنة دي خايفة يحصلها حاجة، وفي نفس الوقت مش عارفين الفيروس دا هيخلص إمتى، ربنا يستر ويعديها على خير".





وعلى بعد 3 خطوات كانت تجلس سوسن كامل، إحدى الأمهات، على الرصيف بجانب المدرسة في انتظار ابنتها "مها" المقيدة في الشعبة العلمية، قائلة: "إحنا مش خايفين على نفسنا مش مهم إحنا المهم أولادنا يطلعوا مبسوطين ويبعد عنهم كورونا".



