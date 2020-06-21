ليفربول ينافس باريس سان جيرمان على نجم ميلان

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات الإيطالي أليسيو رومانيولي نجم دفاع نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يرغب في التعاقد مع رومانيولي ليشكل ثنائي قوي مع نجم دفاع الريدز الهولندي فيرجيل فان دايك.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ليفربول على إستعداد لتقديم عرض تبلغ قيمته 40 مليون يورو بالإضافة إلى التخلي عن نجمه الغيني نابي كيتا من أجل التعاقد مع النجم الإيطالي البالغ من العمر 25 عامًا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رومانيولي يعتبر هدفًا رئيسيًا لباريس سان جيرمان الفرنسي الذي يخطط للفوز بخدماته من أجل خلافة البرازيلي تياجو سيلفا نجم دفاع الفريق الذي سيرحل عن صفوف باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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