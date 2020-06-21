أنشيلوتي : كنت أتمنى تدريب ميسي لهذا السبب

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي أنه كان يتمنى تدريب الأرجنتبني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني وذلك من أجل مقلرنته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني، حيث سبق لأنشيلوتي قيادة وتدريب رونالدو عندما تواجد لفترة من الفترات مع ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية:"كنت أتمنى تدريب ليونيل ميسي وذلك من أجل مقارنته مع كريستيانو رونالدو".

وعن النجم الآخر الذي تمنى تدريبه خلال مسيرته، اختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلاً:"كنت أتمنى تدريب فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما أيضًا يومًا ما".

أخبار تهمك

عاجل.. اكتشاف علمي بجامعة القاهرة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رسالة دعم قوية من تركي آل الشيخ للسيسي والجيش المصري

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

منذ ساعة

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ يومين

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

منذ حوالي 4 ساعات

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

أول تعليق من الغرف التجارية على اتجاه الحكومة لتحديد مواعيد غلق المحلات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز ينقذ نجم الأهلي من المذبحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ..بأوامر من"السيسي" بشري سارة للعائدين من ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

يوفنتوس يدرس إقالة ساري.. والبديل مفاجأة

منذ ساعتين و 6 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:10 م

أول رد فعل من اليونان على تصريحات السيسي بشأن الأزمة الليبية

عاجل| تأخر خروج طلاب الثانوية العامة في ظروف غامضة بالمنيرة.. ومشادات بين أولياء الأمور ومسؤولي اللجنة

02:10 م

عاجل.. تعليق قوي لـ أنور قرقاش على كلمة السيسي بشأن ليبيا

11:33 ص

عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

12:09 م

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم (فيديو)

08:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: أصل الإبداع فكرة؟ فهل يُعد اقتباسها سطواً؟