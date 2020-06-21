كيكة الموز بالشيكولاتة.. طريقة تحضير سهلة وبسيطة

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
نقدم لكِ في السطور التالية طريقة تحضير كيكة الموز بالشيكولاتة يمكنك تجهيزها لأفراد اسرتك وتحضيرها لأبناءك أثناء المذاكرة، لتساعده على التركيز، ولسهولة إعدادها اتبعي التالي:
 
مقادير كيكة الموز بالشيكولاتة
- احضري 3 حبات من الموز ويفضل أن يكون مهروس
- 100 جم من الزبدة وذوبيها 
- اخفقي بياض وصفار بيضه معا.
- احضري ملعقة صغيرة من البيكنج بودر 
- ورشة ملح بسيطة مع كوب من السكر أو نصف كوب من السكر حسب الرغبة.
- احضري نصف كوب من حبيبات الشوكولاتة 
- ملعقة صغيرة من الفانيليا 
- كوب ونصف من الطحين

طريقة تحضير كيكة الموز بالشيكولاتة
اخفقي البيض مع الفانيلا والسكر والزبدة حتى يصبح المزيج كريمياً.
أضيفي الموز واخلطي.
أضيفي الطحين والبيكنج باودر والملح واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.
أضيفي حبيبات الشوكولاتة واخلطي.
ادهني قالب كيك مستطيل بالزبدة ورشة طحين وصبي مزيج الكيك فيه.
أدخلي الكيك للفرن على حرارة 180 لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك ويصبح ذهبي اللون.
ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً ثم انقليه لطبق التقديم وقطعيه وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة.

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