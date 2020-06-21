يوفنتوس يسعى للتخلص من نجمه من أجل ساري

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
كشفت وسائل إعلام إيطالية أن يوفنتوس يسعى من نجم خط وسط الفريق البوسني ميراليم بيانيتش الذي لا يقضي أوقاتا عصيبة في صفوف السيدة العجوز.

وأكدت شبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية أن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق يقاطع بيانيتش بعد أن أصابته خيبة أمل من مستوى النجم البوسني وأن العلاقة بين الطرفين أصبحت باردة مؤخرًا بالإضافة إلى أنه كانت هناك أيضًا لحظةات عصبية بينهما في تدريبات السيدة العجوز.

وأفادت الشبكة الإيطالية بأن ساري سيبدأ مباراة بولونيا بكلا من رامسي وبينتانكور وماتويدي في خط الوسط وأن إدارة يوفنتوس تحاول التسريع في عملية بيع بيانيتش.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن برشلونة الإسباني يعتبر من أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم البوسني البالغ من العمر 30 عامًا.

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